In concomitanza del big match di stasera alle 20.45 tra Juve e Napoli torna su Sky Sport Serie A (alle 18.45 e a mezzanotte), la serie condotta da Paolo Condò: «Mister Condò: gli allenatori si raccontano», con un episodio dedicato a Carlo Ancelotti. «Certo che prenderei Ibra. Dovrebbe venire con un po’ sconto. Magari anche gratis», aggiunge con una risata il tecnico. Poi anche un passaggio sul calcio italiano. «La violenza, l’insulto, fanno parte solo del nostro calcio. Non c’è più da nessun’altra parte. Siamo diventati antichi, ci dobbiamo modernizzare. Probabilmente chi è sempre stato in Italia lo considera una cosa normale, ma non è più normale da nessun’altra parte». E il rapporto con il patron azzurro De Laurentiis, iniziato nel 2018. «È uno dei pochi presidenti che ha grande rispetto del mio lavoro: chiede informazioni, ma senza mai mettere la propria voce nelle scelte. Gli piace ascoltare ma si ferma lì e poi è un grande imprenditore: vuole una società sana».



