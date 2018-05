di Bruno Majorano

Più che la casetta in Canada, Carlo Ancelotti ha il ristorante. Si tratta del Cioppinos Mediterranean Grill e proprio lì, nel cuore di Vancouver, il nuovo allenatore del Napoli ha legato tantissimo con il calabrese Pino Posteraro: chef e gestore del locale canadese. «Il mio legame con Carlo è vero e sincero. Una vera amicizia nata per caso ma rafforzatasi negli anni». Merito di un affetto reciproco che tutt'ora lega moltissimo anche le loro famiglie.



Pino è originario del sud (calabrese della provincia di Cosenza), Carlo del nord e sono accomunati da valori importanti verso l'Italia, la famiglia e gli amici. «Carlo è una persona fuori dal comune: è semplice, ha grande onestà intellettuale e prova sentimenti sinceri». Con Pino si sono conosciuti nel suo ristorante di Vancouver, quando l'allenatore italiano è stato ospite del locale assieme alla sua seconda moglie Mariann (canadese anche lei, seppur di origini spagnole). «Ho avuto l'onore di cucinare anche per il loro matrimonio nel 2014 nella loro casa canadese e dopo quell'incontro abbiamo stabilito un gran bella amicizia».



Un legame che si basa non solo sul calcio. «Condividiamo la passione per la buona cucina, la buona musica e la vita. Certo, lui è uno degli allenatori più vincenti e famosi al mondo ma vive la sua fama da vero e proprio anti-divo: è sempre a disposizione di tutti, ed è sempre ben voluto da tutti. Questo perché ha la capacità di fare sentire tutti importanti: dal magazziniere al giocatore più rappresentativo della squadra». Capita spesso che vedano anche qualche partita insieme e parlino anche di calcio, motivo per il quale Pino è stato davvero contento della nuova avventura di Ancelotti sulla panchina del Napoli. «Penso che anche lui sia felice della scelta e le sue parole in quattro lingue mi sono sembrate davvero sincere. Il progetto creato dal presidente De Laurentiis è ambizioso. Adesso aspetto solo che Carlo mi inviti a Napoli per venirlo a trovare».



