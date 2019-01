Napoli, Ancelotti ritrova tutti: gruppo al completo con Hamsik

Due belle notizie per il Napoli che ieri ha cominciato a lavorare in vista della doppia sfida al Milan tra campionato e Coppa Italia, Carlo Ancelotti, dopo le tante defezioni della scorsa settimana per la gara contro la Lazio, ritroverà al completo il gruppo di calciatori azzurri. Tutti disponibili per la trasferta di San Siro prevista per sabato, squadra motivata e che può contare nuovamente sui pilastri azzurri.



Ci saranno, infatti, nuovamente a disposizione i tre squalificati Koulibaly, Allan e Insigne, impossibilitati a scendere in campo contro la Lazio. È rientrato, poi, ieri a Castel Volturno anche Marek Hamsik: lo slovacco ha smaltito l'infortunio subito proprio a Milano lo scorso 26 dicembre ed ha svolto per la prima volta allenamento completo coi compagni di squadra.

