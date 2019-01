Napoli, Ancelotti ritrova Verdi: differenziato per Mertens e Hamsik

Continua la preparazione del Napoli in vista del primo match del 2019. Il San Paolo alzerà il velo sul 2019 domenica sera quando sarà il Sassuolo a bagnare l'esordio nel nuovo anno della squadra di Ancelotti con un match di Coppa Italia che già è da dentro o fuori. Questa mattina l'allenatore azzurro ha ritrovato il gruppo al Centro tecnico di Castel volturno, domani le ultime rifiniture prima del match.



Ancelotti, che domani interverrà in conferenza, ha ritrovato Simone Verdi: l'ex Bologna non si era allenato giovedi per uno stato influenzale che non sembra però mettere a rischio la sua presenza domenica sera. Più difficile, invece, sarà vedere Dries Mertens: la distorsione alla caviglia accusata martedi lo costringe ancora ad allenamenti differenziati e staccati dal resto del gruppo. Stessa situazione anche per il capitano Marek Hamsik che resta indisponibile per il match con il Sassuolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA