Napoli, Ancelotti sorride: tornano Ghoulam e Ospina, si rivede Insigne

Ventiquattro ore di riposo poi di nuovo tutti in campo per preparare due sfide importanti. La prima al Genoa, per rispondere a se stessi e ai tifosi dopo il brutto capitombolo di Empoli, la seconda all'Arsenal per mantenere viva una stagione che è oramai arrivata al bicio. Una gara, quella di Londra, in cui si potrà contare anche sul rientro di diverse pedine: questa mattina a Castel volturno, infatti, Carlo ancelotti ha ritrovato Ospina e Ghoulam, così come Lorenzo Insigne.



«Chiriches, Ghoulam e Ospina hanno svolto allenamento completo» annuncia il Napoli dal proprio sito ufficiale. «Per Insigne prima parte col gruppo e seconda fase dedicata alla tabella personalizzata di lavoro» aggiunge sul fantasista napoletano. Notizie che fanno ben sperare e fanno il paio con il rientro immediato di Hysaj e Mertens usciti malconci dalla gara contro la Roma all'Olimpico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA