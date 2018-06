Napoli, sprint per il portiere: Ancelotti ha scelto il tedesco Leno

di Pino Taormina

Sì, Verdi ha detto sì. Stavolta non ci saranno telefonate che gli faranno venire il magone e il sospetto di essere trattato da rincalzo al Napoli. Verdi ha detto di sì all'offerta di un contratto da 5 anni a circa 2 milioni di euro all'anno con il club azzurro più una serie di bonus legati alle presenze e ai gol. E stavolta non avrà ripensamenti o tentennamenti o mal di pancia legati alla fidanzata che invece potrebbe restare a Bologna. Il suo agente Giovanni Branchini ha alzato un muro anche dinnanzi all'ultimo assalto dell'Inter, che pure era tra le concause dei suoi dubbi invernali: d'altronde, è o non è Branchini pure il procuratore di Carlo Ancelotti? Dunque, ecco che il sì è arrivato. E ci mancherebbe pure. Dalla serie: dove eravamo rimasti? Ah, certo a Verdi che aveva rifiutato a gennaio il Napoli dopo che tutto era fatto ma poi arrivò quella chiamata di Sarri che gli avrebbe fatto tirare il freno a mano. E allora, stavolta questi dubbi non ci sono, perché la policy ancelottiana garantisce turnover e presenze per tutti. Ovviamente quelli che lo meritano.



Il primo colpo, dunque, è Verdi. Cartellino che già a gennaio era stato valutato 22 milioni di euro, più tre milioni che il Bologna intascherà come parte variabile. Pagamento in due anni, senza inserimento di contropartite tecniche: certo, il ds dei felsinei, Riccardo Bigon ha già anche parlato di Inglese e pure di Ciciretti, ma queste trattativa arriveranno in un secondo momento. Anche perché l'ex Chievo, secondo le disposizione di Ancelotti, potrebbe partire per il ritiro.



Il vero calvario è quello della scelta del successore di Pepe Reina. Il Napoli deve fare in fretta a fare le sue scelte, perché difficilmente durante il mese del Mondiale si riuscirà poi a contattare i vari Rui Patricio, Leno e Areola che sembrano, alla fine della fiera, i tre contendenti al ruolo di erede dello spagnolo. Rui Patricio era il prediletto di De Laurentiis tant'è che a inizio aprile, di ritorno da Los Angeles, il presidente fece scalo in Portogallo proprio per chiudere l'operazione. Accordo con il lusitano e anche con lo Sporting Lisbona. Poi la rottura tra Rui Patricio e il suo club hanno aperto alla possibilità di un trasferimento a costo zero. Da qui l'attesa. L'arrivo di re Carlo ha cambiato lo scenario, perché il tecnico emiliano vorrebbe Alphonse Areola, il portiere di origini filippine del Psg: non semplice strapparlo ad Al Thani ma Ancelotti ci sta provando. E infine l'eterno Leno, la cui trattativa resta in piedi perché gli intermediari continuano a soffiare sul fuoco. Chiaro che o si chiude entro pochi giorni o se ne parla dopo il Mondiale in Russia, perché i tre preferiranno concentrarsi sul Portogallo, Francia e Germania.



