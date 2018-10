Napoli, Ancelotti turista a Pompei: «Incantato dall'Anfiteatro romano»

di Susy Malafronte

POMPEI - La città archeologica incanta mister Ancelotti. L'allenatore del Napoli, tra una partita e l'altra, si è concesso una pausa tra le antiche vestigia. Re Carlo si è trovato a proprio agio nell'Anfiteatro, luogo in cui si disputavano le competizioni sportive della Pompei romana. Ancelotti si è divertito nell'apprendere che durante uno di questi spettacoli sportivi, nel 59 dopo Cristo, ebbe luogo una violenta rissa tra pompeiani e nocerini, la quale provocò numerosi feriti e anche diversi morti. A seguito di tale evento il senato romano decise la chiusura dell'anfiteatro per dieci anni e condannò all'esilio l'organizzatore dell'evento, Livineio Regolo.



Il mister del Napoli, accompagnato da una guida autorizzata dalla Regione Campania, si è trattenuto nel Parco Archeologico per alcune ore per visitare le domus più belle lungo via dell'Abbondanza.

