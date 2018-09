Ancelotti non cambia idea: Napoli avanti con il turnover

di Roberto Ventre

Una veloce chiacchierata tra Ancelotti e il gruppo azzurro ridotto all'osso per l'assenza di ben 14 nazionali in giro per il mondo: un'analisi dei gol subiti a Genova e delle situazioni di attacco che non si sono concretizzate. La Sampdoria ha segnato tre gol nei tre tiri nello specchio della porta, il Napoli invece non ha sfruttato al meglio le sei palle gol create. Il ragionamento del tecnico alla ripresa della preparazione prima dell'allenamento è partito innanzitutto da questo dato della partita di domenica sera al Ferraris per poi svilupparsi sugli altri aspetti negativi della prestazione degli azzurri.



Un discorso più approfondito con la squadra è rimandato alla prossima settimana, al ritorno a Castel Volturno di tutti i nazionali, un ragionamento più ampio di Ancelotti sull'approccio alle partite che non ha funzionato nelle prime tre giornate di campionato e sull'aspetto psicologico da migliorare per evitare altre false partenze e situazioni poi non sempre semplici da ribaltare come avvenuto contro la Lazio e il Milan. Il tecnico sottolineerà tutto ciò non dovrà più ripetersi in futuro battendo più sull'aspetto mentale che su quello tecnico-tattico. La sensazione infatti è che Ancelotti andrà avanti con la stessa filosofia di gioco e soprattutto che proseguirà con il turnover, anzi lo accentuerà alla ripresa dopo la sosta e in concomitanza dell'inizio della Champions League: gli azzurri giocheranno sette partite in un mese, cinque di campionato e le due europee a Belgrado con la Stella Rossa e al San Paolo contro il Liverpool. Il primo vero e proprio ciclo terribile che prevede ostacoli duri, uno su tutti la Juventus nella partitissima del 29 settembre a Torino. Niente più titolarissimi, tutti possono finire in panchina, oppure essere cambiati: a Genova non hanno giocato Callejon e Hamsik e a fine primo tempo sono stati sostituiti Insigne e Verdi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO