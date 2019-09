Turnover, l'arma in più di Ancelotti: «Cambio perché mi danno garanzie»

di Roberto Ventre

Il turnover alla lunga fa la differenza sulle tre competizioni e Ancelotti lo sta applicando al meglio: ampia rotazione nelle prime 5 partite stagionali, le 4 di campionato e quella di Champions League con il Liverpool.



L'allenatore azzurro ha impiegato 22 giocatori (tutti meno il terzo portiere Karnezis, il giovane Gaetano) non sovraccaricando troppo i singoli come minutaggio. Solo in due, Koulibaly e Fabian Ruiz sono rimasti in campo per tutti i 450 minuti, non saltandone cioè neanche uno tra campionato e Champions League. In cinque hanno superato la soglia dei 300 minuti (Zielinski, Callejon, Meret, Mertens e Insigne) e Ancelotti il capolavoro l'ha compiuto a Lecce cambiando ben otto pedine rispetto alla partita precedente contro i reds al San Paolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO