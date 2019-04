Napoli ancora ko 2-1 a Bergamo: ora il Sassuolo per la salvezza

Dopo la sconfitta di Torino, il Napoli di Roberto Baronio si ferma anche a Bergamo contro l'Atalanta. Gli azzurrini hanno retto ancora una volta per un solo tempo, arrendendosi ai nerazzurri di casa solo all'ora di gioco e tornando a casa ancora a mani vuote, senza sorrisi per la classifica. Atalanta già in vantaggio al 7° del primo tempo con il gol di Traoré, con una bellissima azione che batte Idasiak, ma gli azzurrini erano stati bravi a pareggiarla due minuti dopo sfruttando l'autogol di Okoli in anticipo su Negro.



Nella ripresa partono ancora meglio i padroni di casa. Kulusevski sfrutta malissimo una occasione d'oro, poi Braciano Ta Bi sigla il raddoppio, battendo Idasiak al termine di una lunga azione nerazzurra. La squadra di Baronio prova la reazione solo nel finale con un tiro di Sgarbi respinto a pochi passi dalla linea di porta. Gaetano, ieri a Frosinone con la prima squadra è rimasto in panchina. Il prossimo sabato la sfida con il Sassuolo in casa: vincere significherebbe seria ipoteca per la salvezza.

