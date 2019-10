Napoli, ancora un infortunio: Mario Rui, risentimento muscolare

Un infortunio, l'ennesimo in difesa, di questa sfortunata stagione. L'ultimo in ordine di tempo è stato Mario Rui, uscito prima dell'intervallo dal campo a Genk. «Risentimento muscolare alla coscia sinistra. Questa la prima diagnosi per Mario Rui che è uscito nel primo tempo nella gara contro il Genk» si legge dal sito ufficiale del club azzurro. Le condizioni del difensore azzurro verranno valutate gradualmente alla ripresa degli allenamenti prevista per domani a Castel Volturno.



