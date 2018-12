«È stato un grande anno, abbiamo giocato un buon calcio anche se non abbiamo saputo evitare qualche errore di troppo che non ci ha permesso di arrivare allo scudetto». Marek Hamsik, al suo sito ufficiale, fa il punto sul 2018 ormai finito. «Ricorderemo per sempre il benvenuto della città all’aeroporto dopo la vittoria in casa della Juventus, con migliaia di persone ad aspettarci. Fantastico. Ora siamo secondi e a 9 punti dalla Juve, ma tutto è ancora possibile, la stagione è lunga».



Lo slovacco riassume il suo anno. «Abbiamo fato molto bene nel gruppo di qualificazione, ma non è stato abbastanza per gli ottavi. Da febbraio continueremo in Europa League, vogliamo andare più lontano possibile», ha detto. «Negli ultimi mesi ho superato il record di gol assoluti a Napoli che apparteneva a Maradona, si è congratulato con me e sono felice perché è una leggenda vivente. Sono orgoglioso di quanto fatto in dodici anni qui, di essere entrato nella storia di un club unico».



«Con Sarri abbiamo fatto un ottimo lavoro giocando un calcio incredibile per tre anni che è piaciuto a tutti in Europa. Il cambio in panchina ha portato a Napoli Ancelotti, ora giochiamo diversamente ma stiamo andando bene in ogni caso. Apprezzo tutti i riconoscimenti arrivati nell’ultimo anno», ha continuato Marek, ieri infortunato contro il Bologna e che aspetta ora il 2019 per il ritorno in campo. «Mi auguro di stare bene, di avere sempre intorno gli affetti della mia famiglia. Sarei felice di vincere un trofeo con il Napoli, abbiamo tre competizioni davanti a noi. E poi con la Slovacchia vorrei raggiungere gli Europei».

