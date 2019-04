Napoli, ecco anticipi e posticipi: in notturna contro Cagliari e Inter

La Lega ha ufficializzato oggi gli orari delle giornate 15, 16, 17 e 18 del campionato di Serie A. Coinvolto anche il Napoli che, con la speranza di nuovi impegni europei all’orizzonte, giocherà il prossimo 28 aprile il lunch match contro il Frosinone in trasferta allo Stirpe.



Nel turno successivo gli azzurri incontreranno in posticipo al San Paolo il Cagliari (5 maggio) poi la trasferta contro la Spal a Ferrara alle ore 18 (12 maggio). Posticipo al San Paolo ancora il 19 maggio contro l’Inter. In caso di qualificazione degli azzurri alle semifinali di Europa League, e di eventuale successiva richiesta, la gara contro il Cagliari si disputerà lunedì 6 maggio alle 20.30, come specificato dalla Lega.

