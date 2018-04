Napoli, l’arma in più di Sarri: azzurri vincenti da calcio piazzato

di Gennaro Arpaia

Il successo a Torino è arrivato nel modo migliore per i tifosi napoletani, all’ultimo respiro. Ma il respiro degli azzurri non l’ha tolto solo la vittoria dello Stadium, perché quello di aprile è stato un mese nuovamente incoraggiante per la squadra di Maurizio Sarri. Lui, Mister «33 schemi» si è ricordato delle origini e ha deciso che questo Napoli poteva crescere ancora un po’, migliorando negli aspetti che l’avevano condannato negli scorsi anni.



Così il toscano si è dedicato anima e corpo ai calci da fermo. «Ci ha martellato per tutta la settimana, dandoci tante indicazioni. Del gol di Koulibaly sarà doppiamente felice visto com’è arrivato», aveva detto subito dopo la gara di ieri Lorenzo Insigne. Sarri ha provato e riprovato, consapevole che quando ti giochi lo scudetto ad alti livelli anche i dettagli minimi possono fare la differenza.



E così anche la Juventus, la squadra più temibile da calcio da fermo, è stata arginata. Mentre il Napoli le ultime vittorie se l’è prese tutte così. Il gol di Diawara all’ultimo secondo contro il Chievo aveva aperto il ciclo dei calci d’angolo vincenti. Poi Albiol e Tonelli l’avevano raddrizzata contro l’Udinese, nello scorso turno al San Paolo, aiutando gli azzurri a rimontare il doppio svantaggio. Il cerchio, ma solo per ora, si è chiuso con un altro difensore, Kalidou Koulibaly.Il franco-senegalese stacca in terzo tempo come fosse Michael Jordan nella ricerca del canestro. Kalidou va oltre Benatia e non ce n’è per nessuno, nemmeno per Buffon che stende la mano ma non ci arriva col tuffo alla sua destra. Ora sono 15 i gol arrivati in stagione da calcio piazzato, una dote, un’arma in più per una squadra tornata da Torino col sorriso e che ora spera di poter operare il sorpasso.

