Napoli, dalla Spagna sono sicuri: arriva Grimaldo e parte Ghoulam?

di Delia Paciello

È tutto fatto per Alejandro Grimaldo. La notizia arriva dalla Spagna: secondo Record l’esterno del Benfica sarebbe pronto ad approdare a Napoli. Dopo un lunghissimo inseguimento il club azzurro sarebbe ora disposto ad investire 30 milioni di euro per il laterale ex Barcellona. E il quotidiano lusitano dà l’annuncio in prima pagina: «Il Napoli prenota Grimaldo».



Una notizia che fa certamente piacere agli inglesi del Manchester United, da tempo sulle tracce di Faouzi Ghoulam. Secondo The Sun infatti il terzino, al momento ai box per il grave infortunio al ginocchio, potrebbe muoversi solo dopo l’arrivo del collega spagnolo. L’algerino ha tuttavia da poco firmato il rinnovo con gli azzurri, ma i Red Devils sarebbero pronti a pagare la maxi clausola di 60 milioni di euro pur di portarlo alla corte di Mourinho. Così il Napoli, mentre cerca rinforzi per il sogno scudetto, dovrà stare anche attento all’assalto dei top club europei.



Da Ghoulam a Reina passando per i vari Koulibaly e Mertens: ora i calciatori azzurri fanno gola alle squadre più prestigiose del mondo.

