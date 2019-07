Napoli, arriva Mertens al campo: i tifosi azzurri si scatenano

di Roberto Ventre

Inviato a Dimaro Folgarida



Arriva Mertens, un saluto caloroso con i compagni di squadra e si gusta il primo caffè dello storico magazziniere Tommaso Starace postando video e foto sl suo profilo. Poi va negli spogliatoi e si affaccia giusto un attimo a bordo campo sulla pista di atletica, i tifosi azzurri in tribuna appena lo vedono si scatenano. I primi cori «Ciro, Ciro», l'attaccante belga è tra i più amati e in questi giorni a Dimaro avverrà come sempre il grande affetto dei tifosi del Napoli. Insieme col belga c'era anche il polacco Milik.

