Napoli, arrivano i rinforzi in difesa: Ghoulam vicino al rientro

di Delia Paciello

Una difesa poco rassicurante quella del Napoli in questo inizio di stagione: 6 gol incassati in 3 gare è una media che Carlo Ancelotti cercherà sicuramente di migliorare approfittando anche della pausa per lavorare sul reparto arretrato. E si aspettano con ansia i rinforzi, come il rientro di Faouzi Ghoulam: il terzino è da troppo tempo ormai lontano dal campo; quasi un anno di assenza per i problemi prima al crociato, venuti fuori dopo l’infortunio col City, e poi al menisco del ginocchio. Ma il suo ritorno pare ormai vicino: venerdì si terrà la visita decisiva a Villa Stuart e il professor Mariani potrebbe finalmente dare l’ok.



Si verificherà infatti la risposta del suo ginocchio destro dopo l'intervento del 4 luglio e verrà rimossa la placca di titanio prima di poterlo lanciare in campo. Ma è stata forse proprio la fretta dell’algerino che ha allontanato nei fatti il rientro: troppo lavoro per accelerare i tempi di recupero che a quanto pare è risultato controproducente. E allora questa volta con calma verrà valutata la situazione, ma i tempi sembrano ormai maturi: d’altronde l’esterno difensivo è un punto fondamentale di questa squadra che negli ultimi mesi ha puntato tutto su Mario Rui, fino a scoprire col nuovo allenatore le qualità di Luperto in prima squadra; ma Ghoulam sarebbe sicuramente il giocatore che serve a questo Napoli per archiviare il passo falso di Genova e superare il girone infernale in Champions.

