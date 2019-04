Napoli, da Allan a Callejon: quanti flop nella partita dell'anno

di Marco Ciriello

Le ultime partite di Europa League del Napoli sono un lungo elenco di calciatori mancati, il cui sunto è Carlo Ancelotti che si mette a sedere in panchina, allentata la pressione, e diventa il Toni Servillo de Il divo di Paolo Sorrentino, nella scena in un cui Andreotti prende coscienza che non diventerà Presidente della Repubblica. Una maschera di pietra, dove nemmeno il sopracciglio che sembra uno dei baffi di Dalì sale a protestare, ha la forza per alzarsi, anche perché nessuna delle strategie provate ha funzionato, anche perché il Napoli è arrivato malissimo in questo periodo della stagione, una squadra diversa, molto diversa, rispetto a quella che ha giocato il girone di qualificazione di Champions League. In campo, invece, vediamo ancora palleggiare inutilmente, in un gioco di carambola e rimando, i calciatori mancati, su tutti Lorenzo Insigne, che fa volare anche gli stracci per i fischi che coronano la sua uscita, come non accadeva da un bel po' di tempo, ma prima c'erano le sue partite che potremmo riassumere con Paolo Villaggio in boiate pazzesche, e aggiungere i mancati apporti al collettivo, il gol sbagliato a Londra e i tiretti accennati a Napoli, un talento cristallizzato da almeno quattro mesi, e alla fine la sua spirale velleitaria appare evidente, nonostante le sue proteste, i suoi sbuffi, e le sue imprecazioni. Segue a ruota per involuzione Allan, mai più ripreso dal mancato passaggio al Paris Saint Germain, tutta la sua forza che diventava impegno solidale e preoccupato è andato perduto come palloni sul fondo, il suo essere il mangia-caviglie di Neymar lodato da tutti, da Napoli a Rio de Janeiro è svanito in vagabondaggi hippy per le metà campo avversarie, con palloni deboli, e una quantità enorme di passaggi sbagliati, insomma sembrava il più grande interromp-azione d'Europa e invece era un calesse.



