Napoli-Arsenal, biglietti in vendita: Curve a 45 euro, prima gli abbonati

La sfida all'Arsenal è già all'orizzonte. Dopo il match dell'Emirates, in programma il prossimo 11 aprile, il Napoli di Carlo Ancelotti troverà una settimana più tardi i Gunners al San Paolo, in quella che sarà la gara decisiva per il passaggio del turno alle semifinali di Europa League. La società azzurro si aspetta il tutto esaurito a Fuorigrotta e la corsa al biglietto comincerà domani.



«I biglietti per la gara di Uefa Europa League SSC Napoli – Arsenal FC che si disputerà il 18 Aprile 2019 ore 21.00 presso lo Stadio San Paolo di Napoli saranno posti in vendita a partire da Martedì 26 Marzo 2019 ore 15.00» si legge dal comunicato ufficiale del club. «La SSC Napoli garantirà a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento a 9 gare (validità dal 2 Febbraio 2019 al 19 Maggio 2019) e a 7 gare (validità dal 3 Marzo 2019 al 19 Maggio 2019) il diritto di precedenza sull’acquisto dei tagliandi fino alle ore 23.59 di Domenica 7 Aprile 2019, non necessariamente nello stesso posto della precedente stagione, in relazione ai lavori che sono stati effettuati e che saranno effettuati nello stadio.



Si precisa che le prime tre file delle Tribune Posillipo e Nisida nonché le prime due file dei settori Distinti, Curva A e Curva B, hanno subito o subiranno delle variazioni per i lavori in corso e, pertanto, alcuni posti potrebbero non essere disponibili».



La vendita sarà suddivisa in tre fasi:



1° fase: Dalle ore 15.00 di Martedì 26 Marzo vendita esclusivamente attraverso il web, con caricamento del titolo in modalità digitale sulla fidelity. A questa fase potranno accedere i vecchi abbonati a 9 e a 7 gare, con precedenza sul posto, ove possibile, e tutti i possessori di fidelity card SSC Napoli.

2° fase: Dalle ore 10.00 di Martedì 2 Aprile la vendita continuerà presso tutti i punti vendita abilitati con le solite modalità. A questa fase potranno accedere i vecchi abbonati a 9 e a 7 gare, con precedenza sul posto, ove possibile, tutti i possessori di fidelity card SSC Napoli e anche coloro che non sono iscritti a nessun programma di fidelizzazione, utilizzando la vendita in modalità cartacea.

Contestualmente, nelle prime due fasi, sarà possibile acquistare i tagliandi su tutti i posti liberi da precedenza.

3° fase: Da Lunedì 8 Aprile vendita libera per fidelizzati e non fidelizzati, anche per i posti che precedentemente erano riservati ai vecchi abbonati.



Questi i prezzi per la gara:



Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 100,00

Tribuna Family Adulto € 20,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 65,00

Curve € 45,00.



