Il Napoli carica i tifosi sui social: «Buongiorno, è tempo di crederci»

Un giorno di speranza, in cui crederci farà la differenza. Il Napoli si sveglia con la testa all'Arsenal e alla gara di questa sera al San Paolo che sarà viatico importante per gli azzurri. La squadra di Carlo Ancelotti vuole rialzare la testa dopo il pesante passivo di 0-2 dell'andata a Londra e vuole farlo davanti al pubblico di casa che si aspetta una notte da ricordare.



«Buongiono, Napoli. È tempo di crederci». Così il club azzurro ha voluto salutare i tifosi questa mattina con un video motivazionale condiviso sui social ufficiali della società e che carica l'ambiente in vista della partita di questa sera. Non sarà tutto esaurito il San Paolo ma di certo la città ha risposto in massa all'invito di Ancelotti e dei calciatori azzurri che vogliono regalarsi una partita perfetta.





