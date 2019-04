Napoli-Arsenal, la carica dei tifosi: «Se ci crediamo possiamo farcela»

di Oscar De Simone

Mancano poche ore alla sfida delle sfide che questa sera vedrà impegnati i ragazzi di Ancelotti. L’area è tesa a Fuorigrotta ed il sole è caldo, così come lo sono i cuori dei tifosi che vogliono la vittoria. Tutti sanno che la gara non è semplice – anche perché ci sono due gol di scarto – ma nessuno ha perso le speranze.



«Non ci interessa dei due gol di differenza - commentano davanti ai tornelli del San Paolo - stasera dobbiamo vincere senza se e senza ma. Non possiamo fallire questo appuntamento, anche perché l’Europa League è il nostro vero obiettivo. Dobbiamo scendere in campo concentrati e convinti di potercela fare. L’Arsenal non è una squadra impossibile da battere e sicuramente Ancelotti avrà preparato al meglio ogni mossa da mettere in campo. Stasera saremo tutti uniti e pronti a spingere i nostri ragazzi alla vittoria. Non chiediamo altro».

