Napoli, Callejon per la storia: «Lo meritiamo dopo tanti anni»

di Roberto Ventre

Inviato a Castel Volturno



José Callejon sarà il più anziano domani in campo contro l'Arsenal. «Proverò a dare il mio contributo come sempre ai compagni. Sarà una partita molto difficile ma noi daremo tutti per fimare una pagina storica per noi, per la città, per i tifosi: lo meritiamo dopo tanti anni». Ha stregato anche Ancelotti, insostituible anche quest'anno come lo è stato con Benitez e Sarri. «Il mio segreto? Dò sempre il cento per cento in allenamento e in partita e continuerò a farlo fino a quando resterò qui».



🎙 @J21Calleti: “Siamo molto fiduciosi. Sappiamo che abbiamo sbagliato il primo tempo dell’andata ma domani abbiamo la possibilità di fare una grande rimonta”

⚽ #NapoliArsenal

🏆 @EuropaLeague #UEL

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/RrvYJ9FPl4 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 17 aprile 2019

Il Napoli deve capovolgere la sconfitta dell'andata, lo 0-2 subito all'Emirates. «A Londra abbiamo commesso errori nel primo tempo, al San Paolo dovremo ripartire dal secondo tempo dell'Emirates», dice lo spagnolo che poi usa gli stessi aggettivi di Ancelotti per la partita di domani sera al San Paolo. «Dovremo metterci tanto cuore contro l'Arsenal».

