«Che incubo a Londra sei anni fa, ma adesso sarà un'altra storia»

Era il 1 ottobre del 2013. Una data che in tanti hanno provato a dimenticare. Forse anche quelli che erano in campo, ma solo perché quella è stata una partita brutta per il Napoli. Anzi bruttissima. Sì, perché l'Arsenal ci mise pochissimo ad affondare la nave che Benitez voleva far uscire indenne dall'Emirates. «Ma finì male: 2-0 per loro». Racconta ancora con un pizzico di amarezza Blerim Dzemaili. Lui era in panchina, ma seguiva con attenzione il lavoro dei compagni. «Furono più bravi sia fisicamente che mentalmente, ci misero sotto subito». Anche perché agli azzurri mancava la punta. «Higuain non c'era e senza il nostro punto di riferimento in attacco facemmo molta fatica ad essere pericolosi». Per Dzemaili fu altrettanto amara la gara di ritorno. «Fu bellissima anche se la vittoria non ci bastò e uscimmo per la differenza reti. Un grosso rimpianto. Benitez mi diede fiducia, giocavo con Behrami davanti alla difesa. Segnammo l'1-0, poi loro rimasero in 10 e trovammo anche il raddoppio nel recupero, ci voleva un altro gol ma era troppo tardi. Ricordo che lasciammo la Champions a testa altissima».



LA PUNTA

Goran Pandev, invece, all'Emirates era in campo dall'inizio. «Giocammo male. Prendemmo gol quasi subito e non riuscimmo a entrare mai nel vivo del gioco». Un incubo, più che un ricordo. Ma d'altra parte quella partita resta uno dei buchi neri dell'avventura in Champions del Napoli di Benitez. «Entrammo in campo molli. Non avevamo ancora perso una partita e forse il nostro atteggiamento all'Emirates fu sbagliato. Tutto qui». L'attacco era tutto sulle sue spalle, visto che non c'era Higuain. «Ora sarebbe facile dire che ci è mancato il Pipita, in realtà abbiamo sofferto quel loro tipo di calcio. Il loro ritmo infernale. Cosa che invece abbiamo saputo ribaltare nella partita di ritorno, che per me resta un ricordo stupendo». È da lì che Pandev augura il meglio al Napoli in vista della gara di giovedì sera a Londra. «Della partita di ritorno al San Paolo conservo ricordi molto belli. Abbiamo giocato bene, davanti a un pubblico stupendo, anche se la delusione fu davvero profonda. Nonostante la bella vittoria 2-0 non siamo riusciti a passare il turno per la differenza reti di un gol con il Dortmund». Ricordi di un'avventura particolare anche dal punto di vista umano. «Eravamo una grande squadra inserita in un girone di ferro. Peccato davvero, quel girone di Champions League resta ancora una ferita aperta».





