Napoli, la battaglia dei 300: Insigne vuole fare festa col botto

di Roberto Ventre

Tra i primi a entrare in campo per la rifinitura del pomeriggio, sorridente, fiducioso: Lorenzo Insigne vuole spingere il Napoli verso un'impresa storica, sogna una notte magica al San Paolo. Una partita speciale, il napoletano festeggerà le 300 presenze in maglia azzurra: in questa stagione, la settima a Napoli, ha finora messo a segno 13 reti, 9 in campionato, tre in Champions League e una in Europa League.



Il nuovo anno non è cominciato al meglio per lui, solo tre gol, quelli alla Sampdoria e al Sassuolo in campionato, l'altro a Zurigo in Europa League. Poi è stato costretto a fermarsi per l'infortunio muscolare subito nel riscaldamento della partita di Salisburgo. Il nuovo fastidio muscolare emerso alla vigilia della trasferta all'Olimpico contro la Roma, un mese fuori gioco: il rientro per uno spezzone di partita con il Genoa, titolare all'Emirates contro l'Arsenal, in campo per 80 minuti. Due partite senza particolari squilli, prova di ben altro spessore il capitano sogna contro i Gunners e possibilmente un gol che possa dare la spinta agli azzurri per la rimonta. Una notte magica per riprendersi la scena in questo 2019 caratterizzato più dalle voci di mercato sul suo conto che dalle abituali prodezze che regala sul campo e con la grande amarezza del rigore fallito contro la Juventus al San Paolo. Lorenzo, insomma, vuole lasciare il segno nella partita più importante e trascinare il Napoli alla semifinale di Europa League: era stato chiarissimo già a Londra subito dopo il ko della scorsa settimana giurando sulla voglia di riscossa della squadra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

