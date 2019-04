Napoli-Arsenal, la rabbia dei tifosi: «Siamo stati arrendevoli»

di Oscar De Simone

«Non abbiamo mai dato l’impressione di potercela fare. Abbiamo avuto un atteggiamento arrendevole e questo ci lascia capire che qualcosa si è rotto nella squadra». Con queste parole i tifosi, amareggiati dall’eliminazione del Napoli, commentano la sconfitta in casa contro l’Arsenal. Una partita che non ha mai regalato grandi emozioni, se non un paio di azioni potenzialmente pericolose, e che ha deluso fortemente i tifosi.



«Stasera abbiamo visto tutti i limiti della squadra di Ancelotti. Purtroppo non c’è mai stato lo spirito giusto per poterci provare. Siamo stati deludenti sotto il profilo sia fisico che mentale. L’Arsenal ha meritato di passare il turno ed a questo punto dobbiamo iniziare a porci delle domande. Quanto siamo realmente forti, ma soprattutto da dove ed in che modo vogliamo ripartire? Questo adesso è il nostro interrogativo e bisognerà capire in che modo vorrà rispondere la società».

© RIPRODUZIONE RISERVATA