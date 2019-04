Napoli-Arsenal, la sorpresa dei tifosi Super coreografia dalla Curva B

Napoli-Arsenal non sarà una partita come tutte le altre. Lo sanno bene i calciatori in campo, che proveranno a strappare una qualificazione alle semifinali per regalare una serata indimenticabile a tutto il pubblico. Ma lo sanno anche i tifosi che per l’occasione hanno preparato una speciale sorpresa.



Una super coreografia per caricare al massimo l’ambiente, per trasmettere ai calciatori in campo tutta la voglia della città di vincere questo match. Saranno i tifosi della curva B a sventolare alte le bandiere pensate appositamente per l’evento. Non è la prima volta che accade in serate europee: coreografie indimenticabili quelle delle notti contro il Manchester City e il Dnipro sempre al San Paolo.





