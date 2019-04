Napoli-Arsenal, Monreal in bagno durante il match e la foto è virale

Curioso episodio durante Napoli-Arsenal che sta facendo il giro del web. Nacho Monreal, difensore spagnolo dell'Arsenal che ieri ha giocato da titolare al San Paolo la gara valida per i quarti di finale di Europa League, è stato protagonista di un simpatico fuori-campo nel bel mezzo del secondo tempo che sembrava essere passato inosservato a molti.



Il difensore spagnolo ha infatti lasciato il terreno di gioco per qualche minuto costringendo gli inglesi a giocare in dieci, alla base della scelta la necessità del calciatore di andare in bagno. A pizzicare Monreal ci hanno pensato alcuni fotografi e i tifosi inglesi che da casa assistevano al match. Tanta ilarità sui social: «Spero almeno che si sia lavato le mani» ha scritto più di un fan dei Gunners con il sorriso.





