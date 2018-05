di Pino Taormina

Stavolta l'insidia arriva dal Barcellona. E con cifre importanti, vicine a quei 70-80 milioni indicati da Aurelio De Laurentiis per considerare trattabile Kalidou Koulibaly. Secondo le ultime notizie provenienti dalla Catalogna, per avere il difensore senegalese il club blaugrana sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 40 milioni di euro più i cartellini di uno tra André Gomes, Denis Suarez e Paco Alcacer. I primi due sono da tempo sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli, tant'è che sopratutto il centrocampista portoghese viene seguito fin dai tempi in cui giocava al Valencia. Tre giocatori, tre profili differenti, ma tutti e tre danno la dimensione della portata internazionale che De Laurentiis vuole dare al Napoli targato Carlo Ancelotti.



Ovvio, è un'asta di altissimo valore quella che da tempo si è scatenata attorno al centrale azzurro: il patron ha chiaramente lasciato intendere che considera Koulibaly uno dei punti fermi del prossimo Napoli ma a fronte di una offerta vicina ai 100 milioni, difficile poter resistere. Dunque, anche il Barcellona si getta nella mischia per il gigante del Senegal: nell'elenco dei pretendenti da tempo c'è il Chelsea, ma anche il Borussia Dortmund. Insomma, bisognerà capire anche le intenzioni di Kalidou che si era detto convinto, fino a poche settimane fa, di essere arrivato al capolinea della sua avventura napoletana. Chissà se l'arrivo di Ancelotti lo spingerà a una inversione di marcia: tra gli addetti ai lavori, si parla di Ramadani al lavoro per conto dello storico agente Bruno Satin. Il che significa che la pista preferita fino a qualche tempo fa portava alla Premier. Ma l'irruzione del Barcellona può cambiare le carte sul tavolo.



