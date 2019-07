Napoli, che assist di Malcuit a Pepé: sui social l'indizio di calciomercato

La foto è durata pochi secondi, quelli giusti per essere "beccato" dagli utenti più attenti. Kevin Malcuit e Nicolas Pepé si sono conosciuti in Ligue 1 quando indossavano la stessa maglia ed oggi che il Napoli segue l'esterno offensivo del Lille sicuramente al terzino azzurro sarà scappata più di una telefonata.



Malcuit ha postato sulle sue storie Instagram in queste ore una foto che li ritrae insieme. «Può essere fratello nella Serie A» il messaggio - forse più di speranza che di mercato vero e proprio - di Malcuit che ha taggato anche Pepé. La foto è stata subito cancellata dal terzino.





