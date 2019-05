Napoli, è Castagne il nome nuovo: asta con Milan e Roma per il terzino

di Roberto Ventre

C'è anche il belga Castagne, 23 anni, grande protagonista dell'Atalanta rivelazione, tra i terzini seguiti dal Napoli per la prossima stagione. Sul laterale sinistro di Gasperini c'è però anche il gradimento di Milan e Roma e di diversi club di Premier League. Insomma, un obiettivo non semplice ma tra quelli che il club azzurro sta monitorando e che rientrerebbe come parametri economici. Il vecchio pallino è Grimaldo, l'esterno spagnolo del Benfica: costa 40 milioni, il club portoghese infatti non intende fare sconti sulla clausola rescissoria. Ne vale almeno 30 Theo Hernandez, laterale sinistro che rientrerà al Real Madrid dopo l'anno vissuto in prestito alla Real Sociedad: i blancos non intendono trattenerlo e lo rimetteranno sul mercato e il Napoli è uno dei club maggiormente interessati al suo acquisto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO