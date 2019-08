Napoli, asta in Francia per Ounas: «Il Lille ha superato il Nizza»

Nizza o Lille, ma cambia poco. Il futuro di Adam Ounas non sarà più la Serie A quanto la Ligue 1, il campionato francese pronto ad accogliere nuovamente l'algerino che ci è già passato con la maglia del Bordeaux prima di approdare a Napoli. Secondo quanto riportato da RMC Sports nelle ultime ore, però, ci sarebbe proprio il Lille davanti a tutti nella classifica delle pretendenti all'azzurro, con il Nizza scavalcato.



Il Napoli vuole cedere l'algerino già nelle prossime ore, avendo ufficializzato ormai l'arrivo in azzurro di Hirving Lozano che va a rinforzare l'attacco napoletano. Il futuro di Ounas sembra scritto, sarà lui a lasciare per primo la squadra di Ancelotti, ma ora bisogna vendere al miglior offerente: secondo i media francesi, il Lille potrebbe spingersi fino ad oltre 20 milioni per l'esterno, cifra che potrebbe anche convincere Giuntoli.

