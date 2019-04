Napoli-Atalanta 1-2, la delusione dei tifosi: «Squadra da rifondare»

di Oscar De Simone

Calo atletico, mancanza di stimoli o spogliatoio disunito. I tifosi, dopo la brutta sconfitta con l’Atalanta, si interrogano sui motivi di questo crollo azzurro. Una squadra che ha deluso le aspettative di quest’ultima frazione di campionato e che purtroppo, convince sempre meno.



«Non ci spieghiamo cosa sia successo» commentano in strada, «ma ormai è finito tutto. Questa squadra è arrivata al capolinea e adesso si deve pensare a rifondarla. Ai ragazzi mancano stimoli e la cosa si vede chiaramente in campo. Ancelotti dovrà pensare seriamente a come rimettere in piedi questa formazione che fortunatamente ha iniziato bene il campionato. Se non fossimo partiti con il piede giusto ora rischieremmo anche l’accesso diretto alla Champions League».

