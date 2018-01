Napoli, i tifosi: «Ora puntiamo sul campionato»

di Oscar De Simone

Il 2018 inizia nel peggiore dei modi per gli azzurri di Sarri che allo stadio San Paolo perdono contro i nerazzurri dell’Atalanta. È un Napoli poco reattivo e farraginoso nella manovra offensiva quello che scende in campo a Fuorigrotta. Fin dai primi minuti i bergamaschi iniziano ad impensierire Sepe che in questa partita sarà superato per ben due volte. La semifinale quindi resta un sogno e la coppa Italia il primo obiettivo mancato della stagione. I tifosi però, non disperano.



«Questa sera è stata una partita brutta» dichiarano, «che bisognerà dimenticare al più presto. Non tutto è perduto comunque ed il campionato adesso resta il nostro obiettivo primario. Non possiamo fare altro che puntare tutto quello che abbiamo sul sogno scudetto e cercare di consolidare il nostro posto in classifica. E’ andata così ma non importa, noi sappiamo di essere forti e già Sabato prossimo contro il Verona lo continueremo a dimostrare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA