Napoli-Atalanta, i tifosi allo stadio: «Prendiamoci almeno il 2° posto»

di Oscar De Simone

Non c’è il solito “assalto” allo stadio in questa Pasquetta piovosa a Napoli, ma nonostante tutto i tifosi intendono far festa. Gli azzurri scendono in campo contro l’Atalanta, in una partita che ormai conta poco per il campionato. La vittoria potrà solo assicurare ai ragazzi di Ancelotti la partecipazione alla prossima Champions League ed è proprio questo che chiede la città ai propri campioni.



«Il campionato è finito» commentano in strada, «e non possiamo fare altro che cercare di giocare le ultime partite nel migliore dei modi. Non possiamo fare altro che impegnarci per blindare il secondo posto e cercare di garantirci la partecipazione alla prossima Champions. Ancelotti e De Laurentiis l’anno prossimo dovranno rifare la squadra perché a questo punto vogliamo vincere e ci siamo stancati di arrivare secondi. Siamo da troppo tempo ad un passo dalla vittoria e adesso è arrivato il momento di agguantarla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA