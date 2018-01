Napoli-Atalanta, i tifosi: «Avanti ​anche in Coppa Italia» | Video

di Oscar De Simone

Il Napoli torna in campo nella prima partita di questo 2018 e lo fa contro una delle sue “bestie nere”. L’Atalanta infatti questa sera sarà di scena allo stadio San Paolo per i quarti di finale di coppa Italia, in una sfida tutt’altro che facile.

Gli azzurri proveranno a superare i bergamaschi per accedere alla semifinale, ma Gasperini promette battaglia.

«Sappiamo quanto può essere letale l’Atalanta» commentano i tifosi, «ma siamo pronti a superare l’ostacolo. Siamo campioni d’inverno e questo certamente ci darà una spinta in più. Adesso bisogna tornare a giocare come sappiamo per affrontare l’anno nuovo nel migliore dei modi e per puntare finalmente allo scudetto. Questa sera saremo al fianco dei nostri ragazzi e li spingeremo ad una vittoria che potrebbe farci incontrare nuovamente la Juventus. Siamo pronti ad assistere al primo importante match di questo 2018».

