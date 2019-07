Napoli-Atletico, è scontro totale: spagnoli a un passo da Trippier

Kieran Trippier a un passo dall'Atletico Madrid. Il terzino inglese sta per lasciare il Tottenham e la Premier League per arrivare in Liga con la maglia rossobianca: costo dell'operazione, secondo quanto riportato dal Telegraph, circa 30 milioni di euro che i Colchoneros verseranno agli Spurs dopo le difficoltà dell'operazione Semedo.



In attesa della definizione della trattativa per James Rodriguez, Trippier è il primo calciatore sfilato dall'Atleti al Napoli di Carlo Ancelotti: gli azzurri avevano seguito con interesse Trippier negli ultimi mesi chiedendo anche informazioni al Tottenham ma senza poi definire l'affare per il prezzo alto richiesto dagli inglesi.

