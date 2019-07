Napoli, l'attacco è il punto forte: Sarri in soffitta, Insigne leader

di Pino Taormina

È stato il ritiro dell'evoluzione tattica del Napoli. Il 4-4-2 ha fatto uno step, alzando il baricentro esattamente come da tempo va predicando Ancelotti, implementando il pressing alto e applicando principi di ricerca della profondità che hanno condotto a un 4-2-3-1 che con il ritorno di Koulibaly, Allan e Fabian ma anche con l'introduzione graduale di Elmas, che come potenza e caratteristiche pare essere uno niente male, promette aggressività e velocità nella ripartenza, alzando il tasso di pericolosità del Napoli. Ovvio che quel che conta è che ci sia chi in questa nuova versione del Napoli non faccia la fine di Hamsik nel 4-2-3-1 di Benitez.



