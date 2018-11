Napoli, attacco super senza Sarri: Insigne record, Mertens da applausi

di Gennaro Arpaia

Manita. Negli ultimi anni si dice così. L’esterofilia nel pallone guarda alla Spagna, a quel modo di divertire, vincere e segnare tanto. Lo ha fatto anche il Napoli, che pure nelle ultime stagioni ci aveva fatto la bocca a serate del genere. Da quando sulla panchina azzurra, però, si è seduto Carlo Ancelotti una cinquina nella stessa gara non si era mai vista. «Non sono il primo, non sarà l’unico a perdere così qui a Napoli» ha detto l’avversario Andreazzoli a fine partita, ma Carletto non guarda troppo allo spettacolo, figlio di un calcio che pensa prima alla sostanza e poi alla forma.



L’Empoli è stata la prima avversaria a riassaporare il gusto del «vecchio» Napoli. La manita mette in mostra tutti quelli che sono i grandi numeri dell’attacco: Insigne, tre volte Mertens, poi Milik. I tre bomber azzurri si rilanciano tutti nella stesse serata, sempre ammesso che se ne sentisse il bisogno. Luci e copertine vanno ovviamente a Dries, con la prima tripletta della stagione e dei numeri che fanno imbarazzare quelli che, dopo due anni da cannoniere, ancora non gli danno il giusto merito. Il belga ha segnato 8 gol nella sua stagione fin qui, uno ogni 94 minuti. Praticamente uno per partita. Ma dietro di lui gli altri non stanno a guardare: l’uomo in più si chiama ancora Lorenzo Insigne, 7 gol nelle prime undici di campionato e già 9 gol in stagione se si guarda alla Champions. Numeri da record per lui.



La panchina iniziale sembrava poter essere bocciatura per Arek Milik, invece quella contro l’Empoli è stata anche la sua serata. In dieci minuti in campo il polacco ha festeggiato la quarta rete della sua stagione, un gol importante che sa di risposta per le critiche piovute negli ultimi giorni. E l’abbraccio con Mertens, l’uomo che gli contende il posto e che per primo è corso ad abbracciarlo, è la fotografia del momento in casa Napoli. I tre cecchini azzurri hanno messo insieme 18 reti in Serie A, l’attacco al completo ne ha segnati 20 sui 24 complessivi in campionato se si considerano anche le marcature di Verdi a Torino e Ounas contro il Sassuolo. E la squadra di Ancelotti torna a guardare tutti dall’alto in basso: quello azzurro, in attesa che si sblocchi anche José Callejon, è il miglior attacco del campionato al momento. La Juve, impegnata oggi col Cagliari, è dietro di tre gol (21).Altro dato che può far felice Ancelotti è quello che riguarda gli avvii a tutto sprint della sua squadra. Con quello di ieri di Lorenzo Insigne, il Napoli ha segnato per ben sei volte in campionato nel primo quarto d’ora di gara. Otto, invece, sono i gol segnati negli ultimi quindici minuti, che diventano dieci se si considera anche la Champions. A riprova di una squadra che sa approcciare bene in campo e chiudere in goleada come ieri sera, con Mertens capace di far felice il San Paolo anche prima del fischio finale.

