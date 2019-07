Napoli, attento. Dalla Colombia: James tentato dall'Atletico Madrid

Futuro tra Spagna e Italia per James Rodríguez. A quanto riporta dalla Spagna 'As' l'attaccante, nel mirino del Napoli di Carlo Ancelotti, sarebbe tentato da una esperienza all'Atletico Madrid. Secondo il portale di sport colombiano 'Gol Caracol', il giocatore avrebbe espresso il suo gradimento per la squadra guidata da Diego Simeone. Da parte dell'Atletico Madrid si sta lavorando a fari spenti in attesa della cessione di Antoine Griezmann al Barcellona che permetterebbe al club di disporre della liquidità necessaria per dare l'assalto al calciatore 27enne di proprietà del Real Madrid che nell'ultima stagione ha giocato col Bayern Monaco realizzando 7 gol in 28 partite.

