Napoli, attento: oltre Koulibaly il Barça punta a «Lorenzinho»

di Pino Taormina

Tornate a chiamarlo, Lorenzo il Magnifico. Nel caso aveste smesso di farlo. È la migliore partenza della sua carriera, mai prima di quest'anno aveva segnato sei gol dopo nove partite. Neppure ai tempi di Zemanlandia quando gli avversari non erano il Liverpool. Quindi, normale che ci sia sempre lui al centro dei sogni di mercato delle big di mezza Europa. Nonostante un cambio di ruolo che dopo le perplessità iniziali ha innalzato la qualità delle sue giocate e il numero dei suoi estimatori. Lorenzo c'è. Non tradisce Ancelotti. E allora eccoli lì, gli altri club. A cominciare dal Barcellona che è tornato a interessarsi di lui. Ariedo Braida, l'ex direttore sportivo del Milan, che nel Barça è il consulente per il mercato estero, era al San Paolo mercoledì sera. Per Koulibaly, secondo la stampa catalana, ma anche (o soprattutto) per Lorenzo Insigne.



UN PRIMO NO

Non è una novità l'interesse del Barcellona. Nel marzo del 2017, durante la fase caldissima del rinnovo con il Napoli, sul tavolo di Ottaiano e Andreotti arrivò la proposta milionaria del Barça. «Che si fa?», chiesero i due agenti. Lorenzo fu categorico, perché di lasciare Napoli non gli passava nemmeno per la testa e disse di non prendere in considerazione la proposta del club blaugrana. Una dimostrazione di legame assoluto con il Napoli perché mica è cosa da tutti i giorni smussare l'offerta che ti arriva dalla squadra dove giocano Iniesta, Messi, Suarez e così via. E dopo poche settimane arrivò la soffertissima firma: fino al 2022. E senza clausola rescissoria. Blindato da un contratto che lo ha fatto divenire il Paperone del gruppo Napoli, da quel momento qualcosa è cambiato. Nella sua vita ha fatto il suo ingresso Mino Raiola.



NUOVI SCENARI?

Dalla prossima primavera il sodalizio con la Doa Management terminerà: papà Insigne ha deciso che è arrivato il momento di chiudere con gli storici procuratori e di affidarsi al manager più potente che c'è in circolazione. L'italo-olandese è un po' come un pifferaio magico ed è evidente che al Napoli sono consapevoli che non sarà un'estate facile. E allora non è un caso che spunti Braida che negli anni del Milan ha avuto tante occasioni per trattare con Raiola. È stato proprio Raiola, nel 2011, a offrire a Braida e Galliani Marek Hamsik, in quelle settimane in cui Mino era certo che lo slovacco pendesse dalle sue labbra. Per fortuna, finì tutto in una bolla di sapone. Ma alla fine di questo campionato, il Barcellona potrebbe decidere di andare all'assalto nuovamente di Insigne, anche perché è difficile trovare in giro un attaccante con la sua duttilità. Cosa risponderà Lorenzo questa volta?





