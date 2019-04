Napoli, gli auguri di De Laurentiis: «Buona Pasqua a tutti i tifosi»

«Buona Pasqua ai tifosi del Napoli in Italia e nel mondo e a tutti i napoletani». Aurelio De Laurentiis fa gli auguri a tutti i tifosi azzurri in giro per il mondo con un messaggio direttamente dal suo account ufficiale su Twitter.



«E buona Pasqua a Carlo Ancelotti, al suo staff, ai nostri calciatori e alle loro famiglie».



Il patron, che si è rivisto al San Paolo in occasione del match contro l'Arsenal di Europa League, ha approfittato per estendere l'augurio a tutti i suoi collaboratori nella società. «Auguri ad Andrea Chiavelli, Cristiano Giuntoli, Alessandro Formisano, Nicola Lombardo, Giuseppe Pompilio, Antonio Saracino, Serena Salvione e a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di Vice Presidente. Auguri estesi alle loro famiglie. Auguri allo staff medico e ai loro collaboratori. E tanti cari auguri a tutti quelli che lavorano nel Napoli e nella Filmauro, auguri estesi alle loro famiglie. Forza Napoli Sempre!»







Buona Pasqua ai tifosi del Napoli in Italia e nel mondo e a tutti i napoletani — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 21 de abril de 2019

