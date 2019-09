Il Napoli fa gli auguri a Elmas: super gol di Eljif in allenamento

Un super gol per farsi gli auguri migliori. Il Napoli celebra il compleanno di Eljif Elmas, il macedone nato 20 anni fa è pronto a spegnere le candeline per la prima volta in azzurro.



Il centrocampista di Ancelotti ha ringraziato tutti sui social e si è concesso un super gol dalla distanza, prontamente ripreso dalle telecamere dell'account social del club.



