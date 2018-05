Non passa inosservato in casa Napoli il giorno in cui si celebrano le mamme in giro per il mondo. Anche i campioni azurri, in un emozionante mini-video pubblicato sui canali social della società questa mattina, hanno fatto gli auguri alle rispettive mamme in un giorno speciale.



«Ripenso a quando ero bambino e mi accompagnavi agli allenamenti. Quanta strada abbiamo fatto», le parole di Callejon, a cui si aggiunge Koulibaly. «Grazie per quello che hai fatto per me e la famiglia». «Grazie per la pazienza ed il sostegno», il pensiero di Piotr Zielinski e quello di Jorginho: «Ci hai insegnato a rispettarci tutti, quel duro lavoro oggi dà i suoi frutti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA