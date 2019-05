De Laurentiis, festa grande a Capri: i 70 anni in famiglia del patron

Un compleanno vissuto in famiglia, come aveva preannunciato. Tra i luoghi del cuore di Aurelio De Laurentiis e della sua famiglia non può mancare Capri, l'isola più cinematografica del Golfo napoletano e che per il patron azzurro è stata anche sede di trattative importanti nella lunga gestione azzurra. Ecco perché, in occasione del 70° compleanno, non poteva non essere Capri la sede dei festeggiamenti.



Lo scatto social rubato per il compleanno vede il patron del Napoli in compagnia del figlio Luigi e dei nipoti. Sullo sfondo l'incantevole panorama con l'Arco naturale di Capri a fare da cornice. Sull'isola azzurra il presidente festeggerà anche il compleanno di Carlo Ancelotti la prossima settimana, per fare il punto sulla stagione e programmare il Napoli che verrà.





