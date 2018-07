Napoli, avvio Champions da brividi: dopo la Juve e prima della Roma

di Gennaro Arpaia

L’inizio è in salita, ma non solo per il campionato. Il Napoli ha conosciuto oggi la nuova Serie A 2018-19, con esordio in casa della Lazio e prima gara al San Paolo contro il Milan, passato di Carlo Ancelotti e con in porta Pepe Reina. Nelle prime dieci giornate, però, gli azzurri non potranno quasi mai tirare il freno: Samp e Torino fuori casa, poi big match con la Juventus allo Stadium prima del big match con la Roma a Fuorigrotta al mezzo giro di boa della stagione.



Un calendario impegnativo anche se pensiamo alla prossima Champions. L’esordio nella prima competizione europea per club, infatti, arriverà il prossimo 18-19 settembre, esattamente tra Napoli-Fiorentina (4a giornata) e Torino-Napoli (5a giornata). Ancora più impegnativo il tour de force del secondo turno. Tra Juventus-Napoli (7a giornata) e Napoli-Sassuolo (8a giornata), il Napoli scenderà in campo per la seconda gara del girone europeo. L’andata del minigruppo si chiuderà il 23 o 24 ottobre tra Udinese-Napoli (9a giornata) e Napoli-Roma (10a giornata).



Decisamente più abbordabile il girone di ritorno Champions. Il quarto turno europeo si giocherà il 6-7 novembre, esattamente tra Napoli-Empoli (11a giornata) e Genoa-Napoli (12a giornata). Tra Napoli-Chievo (13a giornata) e Atalanta-Napoli (14a giornata), invece, si giocherà la quinta partita internazionale del 27-28 novembre, per poi chiudere il girone l’11-12 dicembre esattamente tra Napoli-Frosinone (15a giornata) e Cagliari-Napoli (16a giornata).

© RIPRODUZIONE RISERVATA