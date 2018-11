Napoli, gli azzurri credono al pass: «Che partita, è tutto da decidere»

Una notte indimenticabile per Napoli ed il Napoli. Il pari strappato al Paris Saint Germain non solo lascia apertissima la porta per la qualificazione agli ottavi di Champions, ma pure rilancia le ambizioni di una squadra che ha saputo tener testa ad una delle formazioni più forte del continente sia all’andata che al ritorno. Notte di emozioni per chi ha lasciato il segno come Lorenzo Insigne: il suo cuore azzurro regalato ai tifosi sui social la dice lunga sul momento del talento napoletano, ancora una volta decisivo.



«Grande prestazione, complimenti a tutta la squadra», ha scritto Amadou Diawara, rimasto in panchina tutti i novanta minuti. Chi, invece, i novanta minuti li ha passati alla grande in campo è stato Kalidou Koulibaly, ancora una volta protagonista massimo della partita. «Prestazione di carattere e qualità in un bellissimo San Paolo. È tutto da decidere: noi ci crediamo» le parole del centrale azzurro capace ancora di limitare i talenti di Neymar e Mbappé. Grande prestazione anche per Allan: «Un punto importante che ci dà grande fiducia per le prossime partite. Ringrazio i nostri tifosi per la serata da brividi».E allo stadio ha pensato anche Fábian, affascinato dall’incredibile cornice di pubblico. «Grande partita di tutta la squadra», ha scritto lo spagnolo. «Grande emozione in questo stadio formidabile». È subentrato solo nel finale, ma ha saputo lasciare il segno anche Adam Ounas. «Grande partita, grande squadra, grande tifoseria», le parole dell’attaccante algerino. In campo anche Nikola Maksimovic, rilanciato da Ancelotti titolare: «Mai fermarsi!». Insieme a lui anche Albiol che ha postato un messaggio di speranza: «Continuerà…» tanto per far capire che questo Napoli non ha voglia di fermarsi proprio ora.Serata speciale, però, soprattutto per Marek Hamsik. Il capitano azzurro ha conquistato la sua presenza 512 in maglia Napoli diventando il più presente di sempre nella storia del club. «Serata da ricordare per tutta la vita», scrive lo slovacco. «512 presenze con questa magnifica maglia numero 17, urlo Champions da brividi e grande prestazione di squadra. Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia napoletana».

