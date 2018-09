Napoli, gli azzurri lanciano la sfida «Juve, ti aspettiamo a casa nostra»

Dopo la sonora sconfitta di Torino, la grande carica del Napoli arriva soprattutto via social. I tifosi azzurri si sono riversati in rete subito dopo il fischio finale di Tanti per ribadire l’amore alla maglia napoletana e soprattutto la voglia di non mollare dopo un ko importante ma che arriva in un momento strategico della stagione. Siamo ancora all’inizio e lo sa bene anche Kevin Malcuit, il terzino francese che si è fatto sentire su Instagram: «Vi aspettiamo a casa nostra», la risposta del calciatore subentrato nella ripresa e che già lancia la sfida alla Juventus per il ritorno.







Protagonista dal primo minuto, invece, è stato Kalidou Koulibaly. Il difensore franco-senegalese è stato tra gli ultimi ad alzare bandiera bianca in una gara che l’ha visto arginare bene gli attaccanti avversari. «Convinti del nostro valore. A testa alta sempre», ha scritto il centrale azzurro dai suoi canali social, un messaggio chiaro alla tifoseria dopo una sconfitta che può essere nuovo punto di partenza in campionato.

