Gli azzurri salutano Raul Albiol, la moglie: «Napoli nel cuore»

È arrivata oggi l’ufficialità, Raul Albiol saluta il Napoli dopo sei anni e torna in Spagna, vicino casa. Vestirà la maglia del Villarreal che ha pagato al Napoli la clausola presente nel contratto. Tanti i saluti arrivati dai tifosi al centrale spagnolo, molti anche dai compagni di squadra. il primo, il compagno di reparto Kalidou Koulibaly: «Campione vero: in questi anni, al tuo fianco, sono cresciuto come come uomo e calciatore. Buena suerte hermano e...grazie».



«Grazie per questi anni bellissimi passati insieme mi hai aiutato tanto in campo e fuori ti ringrazio di tutto chori, ti voglio bene e in bocca al lupo per il futuro», ha scritto invece Elseid Hysaj, che con Albiol ha condiviso la difesa negli ultimi anni. Speciale il saluto di Alicia, moglie di Raul, ai napoletani. «Difficile dire addio a una città in cui i miei figli sono cresciuti, dove lasciamo tanti bei ricordi e tanti Buoni amici. Ora capisco cosa mi ha detto un amico quando è arrivato a Napoli, le sue parole erano queste: “Alicia, a Napoli si piange due volte, una volta quando si arriva e L’altra quando vai via” e così è stato. Grazie Napoli, grazie per questi 6 anni meravigliosi. Grazie alle sue persone che ci hanno fatto sentire a casa. Napolitani vi porterò sempre nel mio cuore».

