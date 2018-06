Napoli, regista a parametro zero: Ancelotti ha scelto, arriva Badelj

di Pino Taormina

Ancelotti o Sarri, poco cambierà nel mercato del Napoli. Il ds Giuntoli, in una delle sue rare uscite pubbliche ha spiegato senza giri di parole. «Una società di calcio ha una propria filosofia dettata dal management e quindi questa filosofia non muterà molto. Le nostre idee resteranno improntate sulla ricerca di giocatori che possano farci crescere, soprattutto se si tratta di giovani». Insomma, un modo per mettere un freno alle voci su Vidal e Benzema, che pure il Napoli ha cercato nei primi giorni successivi all'insediamento di re Carlo. Deroghe? Possibile, ma solo se ne vale la pena.



Certo, manca più di un mese all'inizio del ritiro ma la porta è sempre senza titolare. Oggi il potentissimo Mendes darà la risposta per Rui Patricio: lo Sporting Lisbona non vuol farlo partire a zero, ma il Napoli sa che se aspetta un po' potrebbe fare davvero un grande affare. C'è l'intesa con il portiere lusitano e questo rende forte De Laurentiis. Leno è l'altro portiere nel mirino, mentre Areola è in attesa da un segnale del Psg prima di poter aprire davvero al trasferimento al Napoli.



Jorginho se ne andrà a meno che davvero Guardiola decida che non valga la pena alzare l'offerta fatta al Napoli di 45 milioni di euro. Milan Badelj sarebbe vicinissimo agli azzurri, con la concorrenza di Roma e Milan sbaragliata: l'ex centrocampista della Fiorentina arriverebbe a parametro zero. Sempre nel caso di sfoltimento del reparto centrale, dove rientra anche Grassi dal prestito alla Spal, regge il feeling con Torreira e Paredes.

