Il Napoli su Twitter segue Balotelli: i bookmakers lo danno a 2 in azzurro

Prima l'arrivo di Ancelotti, e ora indizi importanti per Mario Balotelli. Il Napoli continua a fare scintille sul mercato, stavolta provocate da una significativa novità sui social network partenopei. Su Twitter, dove la società segue tutti i suoi giocatori ed ex giocatori, il nuovo «following» azzurro è proprio per Super Mario. Un'eccezione preziosa per i bookmaker che, riferisce Agipronews, hanno rivisto le loro previsioni sul futuro dell'attaccante: il Napoli, che la scorsa settimana era a 5,50, è ora favorito nelle scommesse Snai sulla prossima squadra di Balotelli, a 2,00. Passo indietro per il Marsiglia, fino a qualche giorno fa prima scelta dei quotisti e ora a 4,50 (da 2,50). Difficile un'altra stagione al Nizza, eventualità offerta a 10,00, mentre per la Roma si arriva a 12,00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA